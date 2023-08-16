港商業房地產投資年挫76％

房地產代理行的數據和分析顯示，2023年第二季度，亞太區的商業房地產投資金額按年縮減約17%至268億美元。其中，香港上季度的同類投資額為7億美元，按年大跌約76%。

仲量聯行指出，亞太區投資額下降主要原因是全球經濟持續存在的不確定性，而物流及工業和生活領域的強勁表現，被寫字樓、零售及酒店領域的大幅萎縮所抵銷。

該公司的分析顯示，第二季本港市場在利率高企下情緒疲軟，導致投資交易金額較小。而內地季內投資額達47億美元，按年亦下降約20%。

該行香港資本市場部主管陳國章指，本港第二季商業地產市場受加息影響，雖然市場預期利率將逐步穩定下來，但與過往期間相比仍偏高，影響投資者的投資意欲。預計今年下半年商業投資領域的表現將會參差不齊，而零售物業和具有增值潛力的領域表現將較其他物業優勝。

由於內地、香港、新加坡和澳洲的投資活動低迷，亞太區上季的寫字樓成交額僅得102億美元，為2011年以來低位。

皇九全層招標放售 另方面，中環皇后大道中九號29樓全層以招標形式出售，截標日期為9月20日，據悉項目業主為觀瀾湖集團。世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黎其峰表示，是次放售物業建築面積約13,769方呎，目前由業主自用，將按現狀交吉出售。