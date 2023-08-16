一手市旺：親海駅I價單2號涉50伙
焦點市區盤帶動一手市況再度熱鬧。長實集團(01113)的油塘親海駅I，昨日加推價單2號，提供50伙，折實平均呎價約15,714元，有機會周末展開銷售。
該集團營業部首席經理郭子威稱，項目日前開始收票後首半小時，已錄超額認購逾10倍，客源約九成屬上一期的向隅客，不排除短期內再加推及悉數盡推所有單位。
尚‧珒溋大手客連購兩戶
長實營業經理陳詠慈指，新一批單位以中高層為主，屬原價加推，包括21伙一房戶、16伙兩房戶及13伙三房戶，實用面積273至729方呎，折實價365.3萬至1,175.7萬元，折實呎價13,381至17,082元。樓盤昨日開放三房經改動示範戶予傳媒參觀，單位參照1座20樓E室搭建，實用面積714方呎。
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他續指，樓盤日前已上載樓書，今期涉644伙，涵蓋49伙開放式戶，一房戶及兩房戶分別有240伙及289伙，以及48伙三房戶與18伙特色戶。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明稱，該盤位處港鐵康城站上蓋。
同區的九龍建業(00034)海茵莊園，亦預告會在未來數天有新銷售部署，包括推出從未發售的高層單位及開放全新現樓示範單位。項目今年累售256伙，套現約14億元。
GREENWICH加推28單位
恒基地產(00012)的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH昨加推價單3號，涉28伙，折實平均呎價約19,013元，周六以先到先得發售。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，單位涵蓋開放式至三房，折實價386.82萬至1,040.94萬元，折實呎價17,992元起。
同系旺角利奧坊‧凱岸修改價單，將個別價單最高折扣率增至28%，本周六發售5伙，開放式戶入場費448.77萬元。鰂魚涌THE HOLBORN同日發售10伙一房戶，折實入場費587.93萬元。
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