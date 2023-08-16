一手市旺：親海駅I價單2號涉50伙

該集團營業部首席經理郭子威稱，項目日前開始收票後首半小時，已錄超額認購逾10倍，客源約九成屬上一期的向隅客，不排除短期內再加推及悉數盡推所有單位。

尚‧珒溋大手客連購兩戶 長實營業經理陳詠慈指，新一批單位以中高層為主，屬原價加推，包括21伙一房戶、16伙兩房戶及13伙三房戶，實用面積273至729方呎，折實價365.3萬至1,175.7萬元，折實呎價13,381至17,082元。樓盤昨日開放三房經改動示範戶予傳媒參觀，單位參照1座20樓E室搭建，實用面積714方呎。

他續指，樓盤日前已上載樓書，今期涉644伙，涵蓋49伙開放式戶，一房戶及兩房戶分別有240伙及289伙，以及48伙三房戶與18伙特色戶。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明稱，該盤位處港鐵康城站上蓋。

同系旺角利奧坊‧凱岸修改價單，將個別價單最高折扣率增至28%，本周六發售5伙，開放式戶入場費448.77萬元。鰂魚涌THE HOLBORN同日發售10伙一房戶，折實入場費587.93萬元。

親海駅I三房示範戶以遊艇及海洋作設計概念。 田兆源（右二）稱，凱柏峰III逾八成單位屬一房及兩房。左一為温偉明，右一為招商局置地執行董事黃競源。 林達民指，BAKER CIRCLE ‧REENWICH將發售單位售價及呎價最低為19樓C室開放式戶。