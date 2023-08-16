港島屋苑接連平售

百福4載輸近兩成 新威園一年賣低15% 內地經濟數據惡化之際，本地二手樓市同樣受壓。多個港島區老牌大型屋苑樓價都先後失守。其中，北角百福花園大單位約3個月劈價逾90萬元，以796萬元轉手，樓價約4年帳貶近兩成。鰂魚涌新威園兩房戶最新做價跌至572萬元，較去年中同類型單位賣平約15%。

百福花園本月出現至少兩宗蝕讓。世紀21日昇蔡嘉駿表示，上述百勝閣高層H室，實用面積約606方呎，原則三房改為兩房，望山景及海景，約3個月前開價888萬元，最後減價逾10%售出，呎價約13,135元。原業主2019年4月以990萬元購入，帳面損失194萬元。

漾日居做價傳返8年前 新威園做價向下，中原袁廣達指，新盤低價搶客，二手業主加大議價空間，屋苑C座中層1室，實用面積約510方呎，叫價580萬元，減價8萬元獲用家承接，呎價約11,216元。做價料屬近年低位。

南區豪宅情況亦相同。資料顯示，淺水灣雅景閣低層單位剛以3,200萬元登記轉售，呎價約3.24萬元，約3年帳面跌價150萬元。

至於九龍區新進屋苑，尖沙咀名鑄繼上月後再錄蝕讓。消息稱，屋苑一個實用面積逾千方呎的單位，市傳剛售2,860萬元，呎價逾2.7萬元，約5年帳面貶值逾4.6%。九龍站漾日居5座中層戶，減價650萬元，市傳售2,350萬元，貼近8年前價位，呎價約2.2萬元，屬近年低位。

油塘新盤低開，區內「蟹貨」湧現。消息指，同區曦臺1座高層單位市傳以1,050萬元售，約3年帳面蝕逾370萬元，單位貶值逾26%。

新界情況更為嚴峻。利嘉閣彭錦添稱，青衣美景花園7座高層G室，成交價440萬元，呎價約13,374元，約5年帳蝕80萬元。美聯陳鋒稱，元朗YOHO Town 9座低層B室以728萬元售出，呎價約13,358元，原業主持貨約5年帳面虧損22萬元。

LP6月內半數成交見紅 半新盤業主損手出貨，將軍澳日出康城LP6本月錄約6宗二手買賣，當中半數要蝕。消息稱，屋苑5座中層單位，以502萬元售出，呎價約14,384元，約5年帳蝕約50萬元。世紀21奇豐廖振雄指，西貢逸瓏海滙1座頂層連天台特色戶以820萬元沽，逾3年帳面跌價約10%。

此外，部分二手業主以平價出貨。中原賴作智表示，上水新都廣場3座中低層A室，5月放盤，累減百萬元，以530萬元沽出，呎價約11,042元，低估價約2至9%。