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●騰訊音樂(01698)第二季收入72.86億元（人民幣‧下同），按年增長5.51%；經營利潤15.39億元，按年增長47.27%；純利12.98億元，按年增長51.63%；經調整純利15.29億元，按年增長48.59%。公司表示，上季音樂付費率和單個付費用戶月均收入再創新高，在線音樂服務收入首次超過社交娛樂服務。
●主業為影片發行的橙天嘉禾(01132)發盈警，預期於今年上半年股東應佔虧損淨額不少於2,000萬元，去年同期亦錄虧損淨額約1,100萬元。虧損擴大主要由於對上一年度因出售香港辦公室物業而錄得非經常性淨收益5,700萬元，但今年上半年則沒有相關非經常收益。
●冠城鐘錶珠寶(00256)上半年業績或扭虧為盈，公司料於6月底止的半年錄得稅後利潤逾1,500萬元，去年同期該項目則虧損約5,465萬元。扭虧主要是由於銀行業務有明顯改善，同時鐘錶及時計產品業務的虧損收窄。管理層對下半年鐘錶及時計產品業務的前景樂觀。
●聯交所資料顯示，電訊盈科(00008)主席李澤楷於8月9、10、11、14日場內增持公司合共327.4萬股，每股平均價約3.8674元，總斥資1,262.62萬元。其好倉升0.05個百分點至30.94%。
●於廣州經營商業房地產租賃的越秀房產基金(00405)公布，今年上半年收入總額為10.6億元（人民幣‧下同），較上年同期增長12.41%，物業收入淨額升11%至7.62億元，中期分派每個基金單位按年跌26.29%至約0.0541元，折合約0.059港元，分派收益率為7.07%。
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