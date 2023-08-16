英工資增長創新高 失業率4.2%超預期

英國第二季失業率由4%升至4.2%，超市場預期，惟基本工資按年大增7.8%，創有紀錄以來新高，加劇對長期通脹壓力的擔憂，提升市場對英倫銀行更多加息的押注。數據公布後，英鎊兌美元升0.2%至1.2713，兌港元報9.9487。目前市場預計，英國利率在明年初高見6厘的可能性約55%，高於此前預計的約33%。

英國國家統計局（ONS）的報告顯示，截至今年6月底止的一季，不包括獎金的英國年薪按年增長7.8%，創下自2001年有紀錄以來的最高年薪增長率。此外，包括獎金在內的工資加速增長至8.2%，這也是疫情期間政府就業補貼扭曲數據之外，英國國家統計局數據中增長最快的一次，反映英倫銀行好可能須繼續加息，即使經濟衰退的風險正在上升。

俄加息3.5厘 盧布回穩 另一方面，澳洲第二季薪酬按季增長0.8%，按年增速放緩至3.6%，增速自10年高位回落，按季及按年增幅都低於市場預期。數據公布後，市場對澳洲央行9月連續第3個月維持利率不變的預期升至91%。澳洲央行昨日公布的8月1日政策會議紀錄顯示，在當前的利率水平下，通脹可能受到抑制，形容這是一條可靠途徑，暗示進一步收緊政策的門檻可能很高。

此外，鑑於近日盧布兌每美元貶破100見17個月新低，俄羅斯央行昨日召開緊急利率會議，並宣布將利率從8.5厘，上調3.5厘至12厘，盧布兌每美元昨回順到96至97水平。該央行指出，盧布貶值對價格的傳導正在加速，通脹預期正在上升，強調將根據通脹數據趨勢作出進一步決策，預計通脹將在明年回歸至4%的目標水平。該央行下一次議息會議在今年9月15日舉行。