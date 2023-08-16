出口帶動 日次季經濟增6%勝預期

日圓貶值利好企業出口，帶動日本經濟繼續回暖。日本內閣府昨公布的數據顯示，當地第二季實質經濟按年升6%，連升3季之餘，增幅亦是自2020年第四季以來最勁，且遠好過市場預期的升2.9%。至於按季計增速亦加快至1.5%，勝預期的升0.8%。

數據又顯示，日本第二季出口按年增幅達13.6%，按季升3.2%，主要由汽車出貨量激增推動，同期進口按年及按季則跌16.2%及4.3%，主因原油、零部件、手機等進口減少。

至於佔國內生產總值（GDP）過半的個人消費開支，按季回落0.5%，是3個季度以來首現負增長，主因物價上漲導致食品和白色家電消費下降所致。

不過，凱投宏觀（Capital Economics）最新發表的報告認為，日本經濟下半年將再次放緩，主因上季產出增長僅由貿易帶動，細節並不令人印象深刻。

圓匯弱 兌港元見5.36算 此外，日圓兌每美元繼續弱勢，昨日低見145.87，折合每百日圓兌港元在5.36算，繼續見去年11月來新低。日本財務大臣鈴木俊一最新表示，當局未就干預匯市設定目標匯率水平，又指日本將評估圓匯走勢屬投機性質抑或波動性質，還是基於基本面。他同時提及，對外匯市場而言，穩定反映基本面非常重要，不樂見匯率過度波動，且是政府基本立場。

另財務省國際事務副大臣神田真人稱，將採取適當措施防止匯價過度波動。