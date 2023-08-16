最佳工作度假城市 北京第3

隨着工作模式轉變，混合工作模式愈來愈受打工一族歡迎。有調查發現，在「工作度假」出國首選的城市排名中，北京排第3名，而香港則排第22名，僅次於新加坡之後，而排首兩名分別為西班牙巴塞隆拿和加拿大多倫多。調查又指，進身三甲城市的交通和住宿價格方面得分最為突出。

靈活辦公空間營運商IWG昨公布，「工作度假」城市排名，為26個領先城市根據9個關鍵標準進行比較，包括氣候、文化、住宿、交通、飲食、幸福感、寬頻速度和靈活工作空間的可用性等，以找出員工採用混合工作模式下的出國首選。

該企指，以90分為滿分，北京取得57.5分，在文化、住宿和交通成本等方面的表現尤其優秀，認為北京向遊客展現傳統與現代的鮮明對比，既有歷史悠久及古色古香的街道，亦有未來感十足的金融區。調查又指，北京擁有一流的藝術氣氛，眾多畫廊和文化場所為希望了解中國豐富遺產和當代創新的遊客帶來非凡體驗。

港位居22 交通佔優 調查發現，排名第22的香港，在經濟實惠的交通和高速寬頻網絡上有着最顯著的優勢，作為一個國際大都會，繁忙街道吸引來自世界各地的遊客，優越的地理位置和完善的交通網絡，令全球有一半人口能在5小時飛抵香港，世界級的機場和成熟的國際網絡允許混合工作員工輕鬆往返北京和印尼雅加達等「工作度假」前10名城市。

調查又指，「工作度假」在受訪的員工中愈來愈受歡迎，其中67%受訪員工認為可以在海外有效地完成工作，而71%的受訪員工更表示日後只會考慮能至少於提供部分時間靈活遙距辦公的工作。