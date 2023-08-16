沙特阿聯酋傳搶購英偉達AI晶片

全球人工智能（AI）軍備競賽愈演愈烈，消息指中東兩大產油國沙特阿拉伯及阿聯酋亦不甘後人，訂購數千顆對構建人工智能軟件至關重要的英偉達（Nvidia）高性能晶片，部署加入全球AI戰場。

據報沙特透過公共研究機構阿卜杜拉國王科技大學（Kaust）購買至少3,000塊Nvidia的最先進AI晶片H100，總值1.2億美元（約9.36億港元），以建立自己的大型語言模型，而這所沙特大學據報正在開發採用了700個Nvidia Grace Hopper超級晶片的名為Shaheen III超級計算機，並將於今年投入運行。同時，阿聯酋亦獲得數千塊Nvidia晶片的使用權，用作開發自己的大型語言模型Falcon。

繼投行摩根士丹利的分析師Joseph Moore表示，近期Nvidia股價下跌是一個買入機會，予其「增持」評級，目標價500美元後，另一投行瑞銀亦將Nvidia的目標價從475美元上調至540美元。該股周二早段曾升3.46%，報452.68美元。

星：科技制裁無法擊倒華 新加坡候任總理黃循財表示，中美兩國之間現存的「極端競爭」狀態，以及經濟制裁等措施，可能會對全球經濟造成「災難性」影響，故呼籲全球經濟要「為不可預測的事情做好準備」。他又認為，美國為首的西方對華施以科技限制，不太可能「擊倒中國」，相信中國在各項現代化的努力，終將走在正軌之上。