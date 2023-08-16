大鱷沽清阿里京東美股 道指低開312

著名基金大鱷、電影《沽注一擲》的主角原型貝瑞（Michael Burry）於上季大手做淡美股。他旗下的資產管理公司Scion上季開倉分別買入兩隻認沽期權，分別追蹤標指、納指各自的交易所買賣基金（ETF），名義倉位價值合共達到16.25億美元（約126億港元）。

美7月零售銷售升0.7% 最新經濟數據顯示，美國7月零售銷售按月升0.7%，勝預期。撇除汽車及汽油後的核心零售銷售升1%，同樣好過市場預期。美股3大指數周二早段受壓，道指曾跌312點，報34,995點；標指跌31點，報4,458點；以科技股為主的納指跌86點，報13,702點。

值得留意是，最近美股「末日期權」（即當日到期的期權合約）成交量創歷史新高。野村證券統計的數據顯示，上周四有大約186萬份末日期權易手，創下歷史新高。摩根大通此前曾發出警告，指短期期權合約爆發式增長，可能會引發市場災難。有分析指出，近期美股盤中市場波動加劇，可能與此現象有關。

家得寶上季少賺近一成 企業消息方面，家居裝潢及建材公司家得寶公布，截至7月30日止一季收入為429.16億美元，按年跌2%；純利亦減少9.93%至46.59億美元。該公司維持全年銷售額下跌2至5%的預測不變；又指一些大額、非必需的產品類別持續面臨壓力，惟重申對中長市場前景保持樂觀。家得寶股價曾升2.49%。

有「小騰訊」之稱的東南亞科技巨頭冬海集團（Sea Limited）公布，上季收入為30.95億美元，按年增5.2%；股東應佔溢利4.09億美元，相對去年同期蝕15.12億美元。該公司股價曾跌25.25%。