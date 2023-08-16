361度復派中期息 股價仍挫

在截至6月底止的半年，361度錄得總收益43.11億元（人民幣‧下同），按年升18%。其中其自家品牌兒童業務及分類為「其他」（即鞋底銷售）的業務分別貢獻總收益的21.1%及1.6%，去年同期為18.7%及1.7%。餘下總收益的77.3%，主要由銷售其核心品牌產品及國際業務銷量所貢獻。

集團兩大核心產品，即鞋類及服裝銷量分別按年增加28.4%及按年減少1.4%。與去年同期相比，鞋類銷售佔總收益的比例由40.5%上升至44.1%，而服裝銷售的比例由37.8%下降至31.6%。

6個月溢利漲27% 上半年，該企股東應佔溢利7.04億元，升27.72%；每股盈利34.03分。毛利為17.96億元，按年升約18%；毛利率按年略微上升0.2個百分點至41.7%。

截至今年6月底，該企共有5,642間自家品牌門店，半年內淨增加162間。按區域劃分，約76.3%的門店位於內地三線及三線以下城市，而4.9%及18.8%的門店分別位於一線及二線城市。

公司展望下半年，由於有杭州亞運會，可望再度掀起全民體育熱潮，將全面釋放國民的體育消費需求。