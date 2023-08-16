萬洲首6月少賺45% 派息5仙

萬洲國際執行董事兼河南雙匯投資發展股份總裁馬相傑表示，下半年向來是內地豬肉傳統消費旺季，在需求帶動下，料下半年豬價較上半年升一至兩成，至每公斤約16元人民幣，惟較去年同期仍有所下跌。

上半年收入131.16億美元，按年下滑2.1%，其中豬肉收入升0.5%至55.8億美元，銷量跌0.2%；肉製品收入按年減少5.9%至66.53億美元，銷量亦挫0.9%。

該公司常務副總裁兼首席財務官郭麗軍解釋，上半年豬價波動，加上人民幣兌每美元貶值，導致收入下降。美國現時生豬價處於季節性高位，預期下半年價格會逐步回落，而第四季將會是全年低位。歐洲方面，豬價也在高位，每公斤約兩美元，料下半年豬價亦慢慢回落。

擬續收購歐同業 主席萬隆坦言，不利的經營環境將在年內影響集團業務，短期內仍然承壓，但會持續完善產業價值鏈，包括推動產品結構轉型和大銷售網絡、管理價格及控制成本。

該公司上半年完成收購羅馬尼亞肉製品生產商Goodies Meat Production S.R.L.的100%股權。郭麗軍指，有關收購將補充並加強集團在歐洲的現有業務，會繼續物色歐洲肉製品及新鮮肉企業作收購，現時無明確計劃。

另外，馬相傑指出，集團在河北的屠宰場距離當地水災災區有一段距離，業務未受影響。