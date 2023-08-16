宏利：逾40%積金成員投資中港股票

環球金融市況波動，本港最大強積金受託人宏利調查發現，49%成員每隔6個月便審視一次強積金，較去年37%的比率大幅提升，同時成員在2019至2022年期間多了「執倉」，增幅為60%，而過去3年首度「執倉」強積金的增幅高達1.88倍，逾40%成員投資於港股及大中華股票。

截至去年底，按強積金管理資產計算，宏利市佔率為27.3%，成員逾190萬名、管理帳戶逾240萬個，其中康健護理基金最受歡迎，吸資最明顯。宏利香港及澳門退休業務部副主管何精怡則表示，該企將在2025年6月底進駐積金易平台（eMPF），屆時收費將會下降。

10月兩基金添ESG元素 另宏利公積金信託副行政總監黃德治表示，了解到大眾對強積金認識仍然不足，他們會在金融市場波動的時候，向客戶提供更多資訊，例如透過旗下手機應用程式（App）作推播通知，讓用戶在轉換強積金基金配置前「停一停、諗一諗」，繼而才好決定執倉。

此外，隨着環境、社會及管治（ESG）理念近年愈趨重視，宏利將此元素延伸至強積金，10月起將兩隻基金更名為「宏利MPF可持續亞太債券基金」及「宏利MPF恒指ESG基金」，前者投資於華夏恒指ESG交易所買賣基金（ETF），追蹤恒指ESG增強指數，後者屬主動管理基金，為用戶提供可持續主題投資選擇。