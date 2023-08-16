煤氣半年純利36億升9% 受惠業務重組

業務重組還涉及縮減或出售一些非核心和無績效業務，涉及化學品生產、汽車加氣站及內地數據中心，以及出售一項從事焦煤和焦炭氣轉化的非上市股權投資，一共帶來資產減值虧損約20億元，退出焦煤投資另有逾17億元的財務資產及相關衍生金融工具已變現虧損。兩者抵銷上述大部分收益。

料全年港售氣量增1% 煤氣收入大部分來自港華為主的內地業務，但從已調整EBITDA（除息、稅、折舊和攤銷前盈利）層面，本港業務賺錢得多，利潤貢獻與內地不相伯仲。上半年本港燃氣、水務及有關業務收入按年增長2.43%至54.54億元，經調整EBITDA按年增長19%至30.27億元，抵銷內地及可持續能源分部之倒退。

本港恢復通關，帶動旅遊和餐飲業復甦，上半年本港工商業燃氣銷量按年增長22%，可惜全港燃氣銷量按年僅升0.56%，原因是天氣異常溫暖，市民又多了外出用膳，拖低住宅燃氣銷量。煤氣維持今年本港售氣量增長指引於1%。

港華周一調低內地燃氣業務指引後，被滙豐和花旗下調目標價，股價昨低收1.45%。大和引述港華管理層稱，7月以來有更多城市批准燃氣順價，太陽能組件成本下降有望提高項目回報，但會更謹慎地擴張可再生能源業務。