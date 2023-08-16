去年全球總財富3544萬億 14載首跌

去年全球各地財富變化

美元強勢高息大時代來襲，連累全球民眾身家大縮水！投資大行瑞信和瑞銀昨聯合發表第14份《全球財富報告》，顯示去年全球總財富自2008年金融海嘯來首度轉跌。以名義美元計，私人淨財富按年蒸發2.4%或11.3萬億美元（約88.14萬億港元），至454.4萬億美元（約3,544.32萬億港元），人均損失3.6%或3,198美元（約2.49萬港元），人均財富已降至8.47萬美元（約66萬港元）。

美日中三地降幅最甘 按地區劃分，較富裕的北美、歐洲和亞太區財富去年均銳跌，分別錄得7.16萬億美元、3.7萬億美元及2.07萬億美元的損失。以國家計，美國跌得最為嚴重，財富損失高達5.9萬億美元，緊隨其後的是日本及中國，各減少2.5萬億美元及1.46萬億美元。

與此同時，全球首1%的「超富裕階層」財富比例下降至44.5%，而去年全球百萬富翁人數（以美元計）亦勁跌350萬人，至5,940萬人，並由美國、日本及英國包辦跌幅首三甲位置，富豪人數按年少177萬人、46.6萬人及43.9萬人，至2,271萬人、275.7萬人及255.6萬人。

惟要留意，俄烏戰爭暫未影響俄羅斯的淨財富表現，且與墨西哥、印度和巴西等新興市場並列為去年財富增長最快的國家，期內各增6,000億美元、6,550億美元、6,750億美元及1.1萬億美元。拉闊來看，拉丁美洲更是一枝獨秀，區內財富總額增加2.35萬億美元，至15.07萬億美元，主要受惠於當地貨幣兌美元平均升值6%的因素。

與此同時，利率急升亦無損部分地區的房地產等非金融資產表現，拉丁美洲、北美連同印度的非金融資產去年升幅各有15.1%、4.9%及3%，而由於拉美裔美國人所持有的資產中，房屋佔的比例高於金融資產，帶挈相關族群的財富去年增加9.5%。惟中國期內錄得2.8%的跌幅，歐洲亦跌3.2%。

至於以人均財富計，香港則以約55.19萬美元排行第3位，惟財富按年少2,170美元，排榜首的瑞士人均財富亦按年跌1.34萬美元，至68.52萬美元。另中國人均財富下跌2.2%，至7.57萬美元。

內地未來增長勢放緩 被問到近期內地經濟數據欠佳，復甦步伐遠遜預期，會否影響未來中國財富增長趨勢，瑞信則認為，經濟及資產增長表現將會影響人均財富增速，預期中國未來經濟及人均財富增長均會較上一個10年緩慢。

不過，瑞信和瑞銀仍預期，全球財富總額將在2027年達629萬億美元（約4,969.2萬億港元），中等收入市場將成為引領全球財富增長趨勢的主要動力，又推算未來5年以美元計的百萬富豪數量將增加至8,600萬，其中超高淨值人士數量達37.2萬。