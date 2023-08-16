高銀遭頒令清盤 續停牌

百慕達最高法院這次為一場聆訊押後20次以上、拖了整整3年的官司畫上句號。事緣高銀子企賜譽於2019年發行本金額為68億元的浮息優先抵押票據，並與德意志信託（香港）訂立信託契據，作為票據相關抵押文件的一部分。

德意志2020提清盤呈請 到了2020年7月13日，德意志方面為票據所提供的抵押資產委任接管人，接管九龍灣高銀金融國際中心，高銀頓時失去一筆億元計的租金收入，翌月7日德意志方面更向高銀註冊地百慕達的最高法院提呈針對高銀的清盤呈請。

要留意的是，高銀的股份自去年4月1日起停牌至今，按照聯交所的復牌指引，若公司未能就導致股份停牌的事宜作出補救、符合復牌指引及全面遵守《上市規則》以使聯交所信納，並於今年9月30日前復牌，上市科將建議上市委員會要求高銀除牌。一旦事成，高銀的股票將會變成「牆紙」。

事實上，高銀在潘蘇通治下劣績斑斑。該企在2008年底透過借殼「廣益國際」上市，翌年中在聯交所買賣時易名為「高銀」至今，2015年一度是內地「大媽」至愛炒股之一，股價最高炒上35.4元，即停牌前收市價較8年前最輝煌時「唔見九成九」。

兩財年業績累蝕逾88億 現在已經是2023年8月，可是高銀最後一份業績只追溯至2021年6月30日為止的12個月，虧損13.98億元，連同2020年6月30日止財政年度，兩個財年累蝕88.59億元。

至於年報就更欠缺，迄今只是去到2020年6月30日止財年，截至該天止10個財年，來自經營業務之現金流量淨額有8個財年是負數。

一間公司的列帳盈利通常不會100%是現金，扣除若干非現金項目後，就能大致得出其日常業務的現金流生成能力。就高銀而言，上述10個財年的經營業務現金流量淨額累計為負260億元以上，足足有7個財年出現投資物業公平值收益大部分甚至超額抵銷除稅前溢利的情況。

不過，就算經營業務現金流量淨額為負，若投資活動和融資活動的現金流量淨額總和為正而銀碼更大，仍可實現正現金流，問題是高銀在該10個完整財政年度，也只有一半錄得現金及現金等值是淨增加。

以上種種，可見高銀的財政早已有隱憂，如今更淪落至可能以「清盤」收場，小股東一殼眼淚！

潘蘇通