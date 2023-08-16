港股交投縮兩成 傳研調低印花稅

港股股票印花稅自2021年8月起，增加0.03個百分點，至買賣雙方均須分別繳納每宗交易金額0.13%。儘管證券業界不斷要求當局降低交易費用，惟港府態度強硬。外媒引述財經事務及庫務局發言人表示，未發現上調印花稅稅率對港股交投帶來負面影響，而過往經驗亦顯示，下調印花稅未必對交投有明顯刺激作用。

不過，港交所發言人表示，持續尋找能提高競爭力及吸引力的方法，最近數月港交所在這方面已取得重大進展，期望繼續與合作夥伴及持份者合作，讓本港金融市場更具成本效益、更便捷及更高效，以支持香港作為國際金融中心的可持續發展。

恒指逾一個月新低 回看昨日港股表現，恒指低開174點後，全日高低波幅240點，一度低見18,513點，插259點，尾市跟隨內地股市跌幅收窄，收市挫192點，報18,581點，為逾一個月低位。國企指數收報6,366點，跌57點或0.89%；科技指數收報4,179點，下滑29點或0.7%。要留意的是，內地A股跌幅收窄，原因正是有傳當局正考慮下調股票交易印花稅稅率。