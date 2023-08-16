港股交投縮兩成 傳研調低印花稅
中國經濟失速，以中國資產為主的港股更乏人問津，低處未算低！恒生指數昨日再挫近200點，全日成交按日大縮21.33%，至819.99億元，為本月第5度跌穿千億元規模，大有「水盡鵝飛」之感！正當內地財金部門急謀對策激活A股市場，香港亦不能再「躺平」不作為，消息指香港交易所(00388)針對港股成交低迷的問題，近幾星期與主要銀行在定期會議上，重點討論如何刺激港股交投措施，包括降低股票印花稅及改善衍生產品的設計。
港股股票印花稅自2021年8月起，增加0.03個百分點，至買賣雙方均須分別繳納每宗交易金額0.13%。儘管證券業界不斷要求當局降低交易費用，惟港府態度強硬。外媒引述財經事務及庫務局發言人表示，未發現上調印花稅稅率對港股交投帶來負面影響，而過往經驗亦顯示，下調印花稅未必對交投有明顯刺激作用。
不過，港交所發言人表示，持續尋找能提高競爭力及吸引力的方法，最近數月港交所在這方面已取得重大進展，期望繼續與合作夥伴及持份者合作，讓本港金融市場更具成本效益、更便捷及更高效，以支持香港作為國際金融中心的可持續發展。
恒指逾一個月新低
回看昨日港股表現，恒指低開174點後，全日高低波幅240點，一度低見18,513點，插259點，尾市跟隨內地股市跌幅收窄，收市挫192點，報18,581點，為逾一個月低位。國企指數收報6,366點，跌57點或0.89%；科技指數收報4,179點，下滑29點或0.7%。要留意的是，內地A股跌幅收窄，原因正是有傳當局正考慮下調股票交易印花稅稅率。
摩通嗌沽 九置冧8%
值得留意的是，九龍倉置業(01997)遭摩根大通直接降兩級至「減持」，並大劈其目標價46%，至27元，拖累其股價收市插8.1%，為表現最差藍籌。摩通直言，該公司上半年業績反映香港的復甦故事仍未完全上軌道，削減投資者憧憬，加上其尖沙咀寫字樓租務市場前景惡化，其3.4%的股息率與同業比沒有優勢，認為現時估值昂貴。
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