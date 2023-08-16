中融危機早受關注 或歸咎房地產投資

市場關注內地信託產品市場危機，中融信託部分產品停止兌付，已引起監管當局關注，基金界人士坦言，「其實人人都知（信託）是個會爆的雷」，中融的麻煩應該出自其與房地產掛鈎的投資產品。

事實上，據業界統計，截至上月底，亦即中融信託風波浮面之前，內地已有106隻、規模總值440億元人民幣的信託產品違約，為去年違約潮的延續。

摩根大通早前警告，這可能引發房地產開發商融資的「惡性循環」，以及更多信託產品的兌付逾期，甚至增加內銀的風險，事關在行業資金緊張的情況下，銀行可能會被要求為一些住宅項目提供支持，成為另一種形式的國民服務風險。

事實上，外媒引述消息指，國家金融監督管理總局在上個月成立工作小組，了解中融信託的債務和風險，尤其是究竟潛在牽連範圍有多廣；同時要求中融信託匯報未來還款情況，以及可供出售資產名單，以應對流動性緊絀問題。據報中融信託集資所得，近半已流入其母公司或關聯公司。

有不法分子渾水摸魚 值得留意的是，有不法分子乘機渾水摸魚。中融信託在其官網發聲明，發現有人偽造該公司的印章和公函，並冒充公司名義，誘騙客戶點擊非法網站和加入社交群組等進行詐騙，已經向國家反詐中心作出舉報。