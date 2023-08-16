大摩估將放寬一線城市限購托樓市
內房債務風險再現，去年內房債「爆煲」幸存者碧桂園(02007)成為是次風暴核心，令市場信心頓時蕩然無存。中金發表報告指，個別房企財務風險事件可能對居民置業情緒有所壓制，又指短期內重點城市需要支持政策出台。摩根士丹利則預期，中央可能需要實施更加協調的貨幣、財政和房地產寬鬆措施，才可增強政策寬鬆的傳導效應，預測未來一至兩個月中央將推出進一步放寬一線城市住房限購政策。
碧服評級降 展望負面
中金指出，個別房企財務風險事件可能對居民購房情緒有所壓制，短期內重點城市需要支持政策出台，年初政治局會議後對支持部分中、低級城市的政策力度已有提升，惟刺激龍頭城市需求支持的政策暫時未見充分落地。該行認為，若其後內房推盤量可以迎來季節性回升，銷售表現或有望受到雙重提振。
至於內房相關個股方面，評級機構穆迪發表報告指，受母公司碧桂園債務危機拖累，撤銷碧桂園服務(06098)「Baa3」發行人評級，並給予「Ba1」企業家族評級，同時將公司的評級展望從「穩定」下調為「負面」。穆迪表示，下調碧服展望評級主要反映該企在營運方面的不確定性，以及母公司信用狀態惡化可能帶來的財務影響。
穆迪又指，因碧桂園的信用狀況已惡化，加上兩間公司擁有共同的控股股東和品牌名稱，故擔憂碧服在是次風險中受負面影響，同時將碧服今年至2024年的收入增長預期下調到約6%。
合景泰富賣產涉11億
另邊廂，內地官媒報道指，中央提出適時調整優化房地產政策後，福州、廈門、成都及瀋陽等多個城市，擬於近日調整優化限購政策，降低二套房首付比例下限。據報限購取消後，當地首套、二套房最低首期比例，可進一步降至20%、30%，後續可能還有其他優化政策出台，但並未有提及實施時間表。
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