華3大經濟引擎失速 復甦動力恐續萎縮

零售升幅年內新低 固投兩載半最弱 工業增速放緩 內地經濟3大引擎繼續失速，儘管當局在下半年已先後延長金融支持房地產市場政策、提出17項措施推動民間投資發展，以及推行促進汽車消費等措施，但7月社會消費品零售總額、工業增加值，以及首7個月固定資產投資的增速齊齊放緩，尤其是固產投創2020年12月後累計升幅最小。分析指，上月多項經濟活動指標惡化，為第三季經濟預測造成重大壓力。

荷蘭國際集團（ING）銀行亞太區研究主管Robert Carnell表示，內地最新經濟活動數據缺乏亮點，且出現不少令人意外的下行趨勢，當中，7月零售銷售按年增速由4月的18.4%，進一步減慢至2.5%，增速為年內低位。以金額計，全月只有3.67萬億元（人民幣‧下同），按月更轉跌0.06%，是年內首見負增長。

汽車銷售連跌兩月 大新銀行經濟研究及投資策略部亦指，零售及房地產領域轉弱情況尤其明顯。在商品銷售分項中，汽車銷售額按月驟降14.82%至3,855億元，按年再減1.5%，連續兩個月倒退；代表升級類消費的化妝品、黃金珠寶銷售額，雙雙錄去年4月上海封城之後單月新低。

值得留意的是，今次國家統計局新增發布了另一項數據，就是服務零售額，旨在反映服務提供方以貨幣形式銷售、屬於消費的服務價值，有別於社會消費品零售總額側重於反映實物商品的消費，惟餐飲收入將重疊在這兩個指標中。首7個月累計，服務零售額按年增長20.3%，主要是暑期旅遊、文體娛樂活動消費的帶動，而餐飲收入升幅亦維持兩成升幅。

房地產開發瀉8.5% 國統局新聞發言人付凌暉昨強調，7月部分主要指標回落，是月度間的正常波動，重申目前經濟不存在通縮，下階段也不會出現通縮。

投行美銀也認為，若從住宿餐飲業、交通運輸等服務業的快速復甦趨勢來看，預計這些行業的回升將於近期推動經濟增速加快。惟該行指，經濟復甦步伐還將取決於近期支持政策的落實情況，倘針對消費業的支持措施延遲，服務消費的增長勢頭可能因消費者信心疲弱而減慢。

內需不足之際，工業及投資同步放緩。上月工業增加值按年增速減慢至3.7%，雖然首7個月工業增加值維持約3.8%按年升幅，但國統局昨坦言，下階段仍面臨市場需求制約。反映基礎投資在內的首7月固定資產投資則僅升3.4%，其中，民間固定投資累計降幅由6月的0.2%擴大至0.5%，足見信心渙散，房地產開發投資的跌勢更加劇至8.5%，跌幅為年內最勁。

本季GDP勢受衝擊 同時，備受關注的商品房銷售額更按年轉跌1.5%，其中住宅銷售額升幅收窄至0.7%。Robert Carnell提到，房地產投資收縮加快，住宅銷售增長亦幾乎接近停滯水平，預期政府刺激措施將延續針對供應面的政策，而提高民營經濟的效率亦有望發揮關鍵作用，但兩者見效仍需要時間。

瑞聯銀行相信，各行業經濟活動指標在7月均進一步走弱，意味着復甦動力減速已延續到第三季，8月數據可能繼續疲弱，這將對內地本季國內生產總值（GDP）的預測大受衝擊。

內地經濟引擎放緩