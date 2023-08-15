輪商精選：憧憬騰訊業績吼17347
踏入8月大市已下跌6%，如看好反彈可留意恒指認購證15414，行使價19,500點，今年9月到期，實際槓桿17.7倍。相反，如看淡後市可參考輕微價外認沽證12585，行使價18,288點，12月到期，實際槓桿8.4倍。
在逆市之中表現較硬淨的要數本周三公布業績的騰訊控股(00700)，收市跌幅不足1%，守住330元。大行普遍看好上季業績，料淨利潤介乎664.2億至709.75億元人民幣。如看好騰訊可留意中期認購證17347，行使價390.6元，今年10月到期，實際槓桿12.5倍。相反，如料騰訊仍受大市拖累，看淡可參考價外認沽證14188，行使價278元，12月到期，實際槓桿8.6倍。
港交所好友留意17099
同樣於本周三公布業績的香港交易所(00388)，亦隨大市回落，惟股價仍力守300元關口，如看好業績可留意認購證17099，行使價360元，今年12月到期，實際槓桿12.25倍。相反，如看淡可考慮價外認沽證11937，行使價265.7元，11月到期，實際槓桿8.6倍。
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