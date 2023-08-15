宏觀剖析：華信託公司恐連環爆煲

房企境內債停牌響警 曾是民營示範企業的碧桂園，今次涉及11隻境內債停牌，據報涉及的債券規模約157億元（人民幣‧下同）。公司7月合同銷售就算按年跌六成，也有121億元，可想而知公司入不敷支有多嚴重。

早前有企業指境外利息到期未能償還，部分原因可解說為境內資金調動至境外的問題，而今次碧桂園連內地債券都要重組，可說是響起內房行業新警號，究竟內房資金實力有幾差？事實上，內房企業在境內發債量遠不及美元境外債，因此從前有理由相信規模不會很大。不過，中植系同時爆雷，問題可大可小。

中植系是最大民營資產管理集團之一，今次停止兌付是中融信託。投資者自8月8日起已陸續收到產品停止兌付通知，涉及3,500億元，與碧桂園相比似乎規模不大，但涉及潛在的爆雷規模及範圍可是難以想像。

有指中植系是中國眾多房地產企業背後的「金主」，自幾年前房地產業從銀行貸款受限，信託公司就成為了當時內房的資金通道，以解決短期流動性的問題。

今次中融信託停付涉及了多間內房企業，而作為龍頭也爆雷，其他規模較小的信託公司也會陸續出現兌付問題，估計及後將有更多信託會連環爆雷。

期望吸引外資助解困 內房問題短線要解決不易，反而國務院最近發布《關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見》，指出為進一步優化外商投資環境，提高投資促進工作水平，加大吸引外商投資力度，提出6方面24條政策措施的這件事可作跟進。

儘管暫時未見有明確具體落實措施等，但只要能吸引到「新水」流入中國資本市場，整體情況會有所改善，現時惟有期望將有更多好消息。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士，未持有以上股份）