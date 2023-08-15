名家筆陣：ETF沽空率高未必是壞事

香港交易所買賣基金（ETF）市場近月交投大增，沽空比率更不時維持高企，有投資者視此為看淡後市的信號之一，令市場對ETF的穩定性產生疑慮，甚至反映了一些存在已久的誤解。現實卻恰好相反，其實ETF沽空比率偏高一般可以被解讀為市場情緒正面、市場購買ETF需求旺盛，與ETF莊家（Market makers）在一級市場申購及贖回機制之中所扮演的角色關係緊密。

或屬莊家應對購買需求 莊家的責任是提供流動性，確保ETF市場有序運作。由於莊家在提供市場流動性的過程中須承受ETF價格下跌的風險，所以ETF莊家一般很少、甚至不會保留ETF單位作為存貨，而是透過ETF申購及贖回機制來管理庫存。

在ETF申購過程中，莊家透過獲ETF發行商授權的參與證券商進入ETF一級市場。參與證券商以證券或現金向發行商換取ETF單位，在收到新ETF單位後，把這些單位交給莊家。ETF贖回流程則相反：參與證券商將ETF單位交付予發行商，以換取ETF標的證券或現金。

ETF申購及贖回機制讓莊家僅須持有小量ETF單位作存貨，甚至完全不須持有任何庫存。當投資者對ETF的購買需求上升時，莊家可於日間交易時段在二級市場沽空ETF單位，然後在一級市場創建新的ETF單位，以補回其日終短倉。因此，沽空ETF是莊家提供流動性的重要一環，有助維持市場穩定和高效。

事實上，自2020年以來，香港的ETF沽空活動雖然在金額上有所增加，但相對於ETF總成交量的百分比大致維持在約40%。

提供流動性 正常操作 交易數據顯示，當日透過港股通南向交易淨買入盈富基金的金額達92億元，是推動其成交額急升的主因，而當日該ETF的沽空比率亦升至77%，其中莊家的沽空活動佔大比數。儘管成交量大增，但盈富基金在當日的買賣差價維持狹窄，證明莊家的沽空活動有助維持ETF市場平穩運作。

相比之下，在2023年7月20日，縱使盈富基金的成交額仍達197億元，與前一交易日相若，但沽空活動轉淡，沽空比率降至9.7%，相信是由於當天投資者透過港股通大量淨賣出該ETF，從而減少ETF莊家的沽空需要。

簡言之，ETF沽空比率偏高並不反映市場不穩，而是莊家須沽空ETF以滿足二級市場的購買需求，這個過程是莊家為提供流動性而產生的正常市場操作。

香港交易所證券產品發展主管 羅博仁