二手淡靜：八成藍籌盤跌價 太古城挫15%最甘

8月上半月部分藍籌屋苑表現

新盤低價開售，搶吸二手客源，8月上半月10大屋苑交投量低位徘徊，個別業主開始接受現實，擴大減幅出貨，期內八成項目平均實用呎價按月下跌，鰂魚涌太古城跌幅最大達15.9%。

太古城本月暫錄約7宗買賣，較7月首半月升逾1.3倍，平均實用呎價跌至約15,691元，同期計屬今年最低。美聯吳肇基指，由於屋苑成交多為低層、質素較遜色的單位，拉低平均價。

其次，紅磡黃埔花園本月暫錄約3宗買賣，平均實用呎價按月跌約9.5%至約13,625元。天水圍嘉湖山莊錄約5宗買賣，當中3宗成交呎價低於9千元，平均實用呎價約9,051元，屬近年新低，按月下挫約9.3%。

第一城交投減半慘絕 綜合市場資料，10大屋苑本月暫錄約44宗買賣，按月多約3宗，期內3個項目交投回落，沙田第一城跌最多約50%，至月中才錄首宗兩房戶成交。中原黎宗文稱，單位為39座中層F室，去年初至今累減129萬元，售價451萬元，呎價約15,880元。

東涌映灣園8月成交量按月升約4倍，惟只錄約5宗。該行曹嘉華指，新盤低價觸發二手劈價潮，屋苑10座極高層C室，上月初放盤，累減84萬元，剛售656萬元，較前一日兩房戶成交低約8%，呎價約11,611元。

荔枝角美孚新邨錄約6宗買賣，按月增約50%。香港置業吳志輝表示，屋苑6期蘭秀道36號低層A室，遺產承辦人於2021年10月放售，勁減345萬元，以735萬元售出，呎價約10,668元，低市價約6%。

滿名山7年貶值一成 此外，半新盤蝕讓情況持續。中原譚國威稱，屯門滿名山滿庭7座中層C室，1月放盤，減價132萬元，以628萬元沽出，呎價約10,502元，約7年帳面貶值約11%。該行胡耀祖透露，馬鞍山泓碧2座低層H室，減價40萬元至520萬元售出，約4年帳面蝕讓約25萬元。

各區業主擴大劈幅。中原曾展鵬表示，沙田花園城2期雅翠苑連天台戶，累減222萬元，以428萬元易手，該行吳國豪指，紅磡灣中心K座中層4室兩房戶，一手物業低開影響，減價約15%，終以500萬元沽出。