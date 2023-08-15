兩新盤趕推售搶客

親海駅I 386萬起 凱柏峰III上樓書 油塘親海駅I極速開價鎖客，昨日公布首張價單，折實平均呎價約15,250元，即使今期單位臨海，比本月初II期首批亦僅高約1.7%，繼續低市價逾兩成，一房入場費約386萬元。將軍澳日出康城凱柏峰III昨晚突擊上載樓書，料短期公布首張價單截擊。

首批50伙 最細286呎 此外，該集團營業部首席經理郭子威表示，是次繼續以平爆原則推出更優質的新單位，呼籲準買家「咪走雞」。

該集團營業經理陳詠慈指，親海駅I首張價單共50伙，包括20伙一房戶、20伙兩房戶及10伙三房戶，實用面積286至736方呎。樓盤會為對上一期已遞交購樓意向登記，惟未能購入單位的向隅客額外提供1%折扣。屆時將設「V組」供優先選購，最多可購兩伙。項目昨日收票。

價單維持5種付款方法，若連同上述折扣計，一房及兩房買家採用「愛才即供付款計劃」可獲最高19%折扣，首批折實入場費385.8萬元，為1座1樓J室，實用面積286方呎，呎價約13,490元。首張價單以中低層單位為主，有3伙最高折實價為「3字頭」。按定價計整批50個單位市值約4.17億元。

資料顯示，本月初推出的同系列親海駅II，首批132伙單位折實平均呎價約14,997元，為過去7年來九龍區新盤首批新低，並接獲逾3.8萬張入票成為新盤票王。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，今期開價比同區新進二手屋苑有15%折讓。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明相信，新一期可再錄理想銷情。

項目樓書顯示，今期為1座樓高57層的住宅大樓，並劃分為第3A座及3B座，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積283至978方呎。標準單位佔626伙，一房戶型佔約38%，兩房戶型則佔約46%，面積最細戶型為3A座E室開放式單位，實用面積283方呎。另有18伙屬平台或天台特色戶。

資料顯示，該期數項目去年已獲批預售，預計關鍵日期為2025年1月。分3期發展的凱柏峰系列，合共提供1,880伙。而I期及II期已於去年6月起發售，迄今共累沽約617伙。

同系紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH亦售出19樓K室一房單位，實用面積264方呎，成交價535.86萬元，呎價約20,298元。

親海駅I首張價單詳情 凱柏峰III圖則 THE HOLBORN