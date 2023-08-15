簡訊一覽
●中國太保(02601)今年首7個月旗下中國太平洋人壽保險及中國太平洋財產保險累計原保費收入分別為1,750.72億元人民幣及1,187.37億元人民幣，按年分別增長9.7%及13.1%。
●天津港發展(03382)預計，今年上半年純利將較去年同期純利2.86億元，增長60至70%，主要歸因於去年同期人民幣兌港元貶值導致集團持有的港元負債產生匯兌損失，而相關港元負債已經在有關期間內還清，並錄得匯兌收益。
●爪哇集團(00251)料今年上半年虧損約4.3億元，較去年同期虧損6,500萬元擴大，主要是非經常性項目包括英國投資物業之公平值虧損，以及上市債券證券投資減值虧損。
●深圳控股(00604)7月未經審計合約銷售額約15.66億元（人民幣‧下同），按月下降84.8%，按年上升264.3%；首7個月銷售額約163.56億元，按年升203.2%。
●星展銀行已完成對花旗台灣消費銀行業務的收購。按資產規模計，星展目前是台灣最大的外資銀行，據報近3,000名花旗台灣員工已轉到星展。
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