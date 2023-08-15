絲絲講場：摩通培訓瞄準副學士

投身金融業係唔少學生嘅理想，但要進入大型投資銀行做Banker一啲都唔容易，就算係申請份實習工作都要經過重重篩選、過五關斬六將。就算本身讀緊「神科」環球商業學，要入投行都有啲難度。不過，金融業向來都係重視能力多於學歷，實習只收大學生似乎唔太合理，喺人才荒之下，有投行喺香港推出開放予副學士、高級文憑學生申請嘅培訓計劃。

講緊嘅係華爾街頂級金融機構、全球市值最大嘅銀行摩根大通。該行早前就宣布喺香港展開「在職培訓計劃」，專門針對正就讀副學士、高級文憑課程最後一年、或少於兩年全職工作經驗嘅課程畢業生。

為期6個月 名額10個 摩通仲話，參與計劃嘅學生將會喺為期6個月嘅計劃入面，擴展業務知識、專業技能同人際網絡，為未來職業發展做好準備。今年將會有10名學生參加該計劃，職位涵蓋金融、營運和科技等領域。

摩通香港行政總裁彭思佳（Harshika Patel）就話，新推出嘅在職培訓計劃展示咗摩通對本地社區嘅持續承諾，希望年輕人透過呢個計劃學習得更多「可轉移技能（Transferable skills）」，而學生嘅創新思維亦都有助於進一步鞏固摩通嘅企業文化。

余絲韻