絲絲講場：日企勁缺人 70歲照用

日本嘅人口老化問題長期且愈見嚴重，企業面對人手短缺嘅窘局，得依賴老年工人緩解勞動力問題。據日本媒體報道，舊年近40%嘅當地企業畀員工工作至70歲或以上，當中建築和零售行業65歲或以上嘅工人佔勞動力超過10%，真係「長做長有」！

據日本厚生勞動省數據，截至舊年嘅10年間，制訂僱傭70歲及以上員工計劃嘅日本企業比例增加逾倍至39%。期內，強制退休年齡為65歲或以上嘅企業比例上升12個百分點，達到25%。

舊年日本勞動年齡人口佔總人口59%，較2000年下降9個百分點。由於難以吸引外國工人，加上帶小孩嘅女性勞動力參與率增長停滯，企業僱主不得不依靠老年人填補15至64歲員工數量嘅空缺。

運輸業30%司機逾65歲 根據日本總務省數據，舊年所有就業人士中，65歲及以上嘅共639萬人，佔10.6%。部分行業勞動力短缺問題嚴重，老年工人嘅佔比例尤其高；交通運輸行業有30%嘅計程車和公車司機，年齡喺65歲或以上。

值得關注嘅係，儘管工作需求不斷增長，但老年員工嘅工資並未上漲。厚生勞動省又話，截至舊年嘅10年間，65至69歲員工平均工資上漲6%，但70歲或以上員工平均工資下降9%。講到尾，唔解決生育率低企嘅問題，日本人有心理準備可能要「永不言休」，即係要做到拜拜！寄望救星來臨，就係「機械人」！

余絲韻