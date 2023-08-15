OpenAI傳將破產 分析指毋須擔心

近日有報道指人工智能開發公司OpenAI或面臨破產危機，惟天風國際分析師郭明錤認為不擔心這問題，因為AI/AIGC（人工智能/人工智能生成內容）已是明確的趨勢，但強調產業的變化，將會創造新贏家與輸家。

傳ChatGPT日燒546萬 事緣全球搜尋趨勢數據顯示，ChatGPT關鍵字的搜尋熱度自5月以來已有減退迹象；另有印度媒體報道，OpenAI僅運行其人工智能服務ChatGPT每天就要花費約70萬美元（約546萬港元），ChatGPT的使用者減少和AI模型高昂訓練成本帶來持續虧損。雖然該企正試圖通過GPT-3.5和GPT-4來實現盈利，但目前還沒有能夠產生足夠的收入來實現收支平衡，持續下去，恐會在明年底前破產。

留意微軟AI獲利狀況 郭明錤指出，若果AI/AIGC無法創造可持續獲利的商業模式，產業對AI/AIGC的投資可能會放緩，其中一個觀察指標為微軟（Microsoft）未來兩個季度對AI/AIGC的資本支出展望與相關業務的獲利狀況。該企早前獲得微軟投資100億美元以支撐營運，持續燒錢下去，惟若未能盡快找到新資金，前景堪憂。