印尼極端氣候礙產量 咖啡恐漲價

厄爾尼諾現象造成極端氣候，嚴重影響全球糧食產出。繼大米供應響警，全球第4大咖啡生產國印尼，今年先有水災，致令其咖啡產量降至10多年來的最低水平，如今氣候預測迎面而來將有大旱，一旦咖啡產量進一步失收，在供應減少之下，或令全球咖啡價格再展升勢。

料今明年產出創12載低 數據顯示，印尼是僅次於巴西、越南和哥倫比亞後，全球第4大咖啡生產國，每年平均產量約為70萬噸，約佔全球咖啡產量的9%。外媒引述荷蘭合作銀行（Rabobank）農產品市場研究主管Carlos Mera表示，根據預測厄爾尼諾現象天氣將導致印尼在今年底和明年初出現乾旱，如果預測成真，印尼的咖啡產量可能會在明、後年進一步下降。

今年首5個月，印尼經歷暴雨襲擊，龐大的雨水量令花朵在漿果形成之前就掉落，進而衝擊咖啡產量降低。以羅布斯塔咖啡豆聞名世界的印尼楠榜島，據當地業者稱，期間咖啡供應量按年降約25%，引發了恐慌性購買；美國農業部數據則估計，今、明兩年印尼的咖啡產量料為970萬袋（每袋60公斤），低於一年前的1,185萬袋，亦是2011至2012年以來的最低水平。

華傳訂購4船澳洲大麥 另一方面，中國本月初取消對原產於澳洲的進口大麥徵收懲罰性關稅，據報貿易商已訂購至少4船澳洲大麥，將在9至10月付運。

此外，極端天氣影響大米收成。早前全球第二大的大米出口國泰國受高溫所襲，今年的雨季來遲了，當地大米產量不明，或推高全球逾一半人口的主食價格。還有的是中國最近出現水災，東北大米收成受影響，這些都為糧食通脹帶來上升風險。