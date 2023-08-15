李寧股價跌4% 券商下調盈測

建銀國際認為，李寧中期純利21.21億元人民幣，低過該行的預期，主要是首季公司大力促銷，加上渠道組合的不利變化和折舊更快，令上半年毛利率按年收縮1.2個百分點至48.8%。此外，租金、員工成本，以及廣告和促銷費用上升，加上其他收入下降，導致經營利潤率按年跌3.6個百分點至17.7%，而淨利潤率亦下跌2.5個百分點至15.1%。該行將李寧今、明兩財年的盈利預測分別下調7%及12%，目標價由56.6元下調至52.6元，維持給予「跑贏大市」評級。

大和降目標價25% 大和認為，李寧中期業績比預期中好，但擔心去庫存及消費者信心依然疲弱，同時市場競爭大，尤其國際體育品牌搶攻市場，故將目標價由74元大降25.7%至55元，但維持「買入」評級。

高盛、美銀及野村均維持予李寧「買入」評級。高盛將其2023至2026年淨利潤預測略微上調1%，以反映上半年盈利取得改善，目標價由57元微升至58元。美銀則把該企的2023至2025年每股盈利預測下調3至5%，以反映更低的利潤率，並將其目標價下調7%至57元。至於野村將該企目標價由70元下調至64.1元，以反映更低的銷售及利潤率假設。