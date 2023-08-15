TVB料6個月虧損逾4億

電視廣播（00511，TVB）發盈警，預計截至6月30日止上半年收入將按年跌14%至15.6億元、錄LBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前虧損）1.8億至1.9億元，並料股東應佔虧損將擴大到4億至4.2億元。

公告指出，香港經濟在疫情後持續平穩復甦，於電視平台投放廣告的需求改善，令公司廣告收入有所增長，但隨着消費者於疫情後回復以往較為傳統消費習慣，電子商貿營商環境變得較為不利於經營，加上公司為增加盈利而集中於高利潤產品，令電子商貿收入整體下跌；今年在內地的聯合製作及同步劇播放安排偏重於下半年，使上半年入帳收入亦減少。

與CMC等訂7億融資協議 該企又預計，今年下半年財務表現會持續改善。其中，年初與淘寶合作舉行直播，初步成績理想。隨着下半年逐步增加直播場次，預計活動會帶來更大的收入貢獻，而降低成本措施預期亦將繼續為下半年的財務表現帶來改善。

另外，TVB宣布，與華人文化集團（CMC）及主要股東Young Lion Holdings Limited訂立融資協議，取得最高7億元的毋須擔保的貸款額度，支持TVB的業務發展及營運；融資有效期至2024年12月31日，年利率為香港銀行同業拆息（HIBOR）加1.25厘，低於公司目前的市場借貸成本。CMC董事長黎瑞剛相信，借助這筆額外資金，TVB有望更好地搶佔市場先機，對其前景充滿信心。