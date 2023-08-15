港華半年純利增7% 不派息

港華上半年營業額按年下跌2.73%至98.82億元，其中銷售管道燃氣及能源佔86.31億元，按年微跌0.07%。期內售氣量按年增長4.8%，大部分工商業客戶和城市居民客戶亦已順價（把天然氣採購價之漲幅轉嫁出去），可惜人民幣貶值令港元列帳的營業額「縮水」。單位售氣毛利（毛差）為每立方米0.5元人民幣，按年持平，這個分部之溢利按年增長23.27%至5.82億元。

不過，內房遇冷鋒重創燃氣接駁業務，期內收入按年倒退24.16%至9.05億元，溢利按年倒退25.25%至3.66億元。

煤氣之前說過「適當時機」考慮讓港華的新能源業務分拆上市，預料相關盈利隨着太陽能項目裝機容量不斷增加而跳升。港華業績演示材料顯示，上半年經營溢利8.35億元人民幣，儘管僅300萬元人民幣來自可再生能源，其餘都是燃氣業務，但總算扭虧，兌現今年有錢賺的預測。

調低燃氣業務多個指引 期內，港華再斬獲11個零碳工業園區項目，已併入國家電網的太陽能發電容量按年增長逾一倍至1.12吉瓦（GW），簽約的亦按年增約60%至2.2吉瓦，並維持全年零碳園區增加40個、太陽能發電累計併購容量達2.3吉瓦的指引。

不過，礙於內地經濟欠佳，港華調低本年城市燃氣業務多個指引，如售氣增長由12%下調至9%，毛差指引降至每立方米0.51元人民幣、接駁用戶增量下降至80萬戶。