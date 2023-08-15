Tesla內地又劈價 比亞迪進軍菲律賓
內地新能源汽車市場競爭白熱化，今年以來多間車企輪流減價。繼上周吉利汽車(00175)旗下電動車品牌「極氪001」多款車型限時降價後，最新美國電動車大廠特斯拉（Tesla）亦於官方微博消息稱，其Model Y長續航版和高性能版本俱價減1.4萬元（人民幣‧下同），分別至29.99萬元和34.99萬元，並就Model 3交付補貼車主購買汽車保險來吸內地客。
中汽協最新數據顯示，7月份內地新能源汽車產量及銷量分別達80.5萬輛和78萬輛，按年增長30.6%和31.6%，而市場佔有率達32.7%。
至於內地大型車企，為了配合產能提升，除了致力保持在內地市場的領導地位之外，亦加快「走出去」拓展出口業務。比亞迪股份(01211)近日與菲律賓Ayala集團旗下AC Motors達成協議，後者成為比亞迪在菲的官方經銷商，銷售多款比亞迪電動車型，並提供售後維修保養等服務。
恒汽發股償還恒大債務
恒汽另獲總部設於阿聯酋、紐約上市的新能源車公司紐頓集團戰略投資5億美元，取得經擴大後股本約27.5%，預料第四季完成，條件包括恒大落實還債計劃等，事成後恒大於恒汽的持股將攤薄至46.86%。
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