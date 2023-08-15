俄盧布兌每美元跌穿100關 年內貶四成

隨着美元近日再次轉強，一眾非美貨幣應聲捱沽。其中，俄羅斯貨幣盧布兌每美元周一跌穿100的心理關口，跌幅曾達2.63%，低見101.71，是17個月低位，亦即重現去年俄烏戰爭爆發後失守100關的景象，今年來盧布貶值幅度亦高達40%。俄羅斯總統普京經濟顧問奧列什金（Maxim Oreshkin）斥責俄羅斯央行，歸咎盧布貶值是因當地貨幣政策太過寬鬆所致。

歸咎幣策過鬆 下月或加息 奧列什金在官媒撰文指，盧布疲弱對居民實際收入有負面影響之餘，亦連累當地經濟結構轉型變得複雜，強調盧布堅挺才符合俄羅斯經濟利益。他又提及，央行的寬鬆幣策，是導致盧布貶值和通脹加速的主因。

有分析認為，俄羅斯央行要在下月15日的議息會議上，加息50至100點子，以提振國內儲蓄，減少進口。值得留意的是，俄羅斯央行上周已經宣布，為降低金融市場波動，由8月10日至今年底不再在國內市場購買外匯。

至於一眾新興市場亦為防範新一波金融風暴做準備。外媒引述印尼官員表示，印尼央行已經對即期外匯和國內無本金交割遠期外匯（NDF）市場進行干預，防止印尼盾大幅波動。印尼盾昨跌0.08%至15,310兌一美元，屬5個月來低位。另阿根廷央行宣布加息21厘至118厘。