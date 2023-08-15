息差效應 日本股匯雙殺

日經高位回吐半成 Yen兌港元低見5.38算 環球金融局勢極之不明朗，就連今年以來外資一直積極追逐的日本市場，昨亦出現「股匯雙殺」！在美日息差持續擴闊之下，日圓重拾跌浪，日圓兌每美元周一曾見145.23水平，重返去年11月低位，逼近去年日本央行進場干預的水平，折合每百日圓兌港元回試至5.38算；至於日經平均指數昨日則收跌413點或1.27%，報32,059點，由今年中旬33,772點的高位累積回吐約5%。

事實上，自聯儲局上月再度加息0.25厘後，美國10年期債券孳息率經已重上4.1厘，反之同年期的日債孳息率仍然低企在0.6厘，兩者息差愈拉愈闊令日圓持續受壓，而圓匯年內累跌幅度更近10%，是表現最差的主要貨幣。

GDP及通脹成後市關鍵 Saxo Markets分析員表示，日本今日公布的國內生產總值（GDP）和本周五發表的通脹數據，將會成為左右日圓去向的關鍵。滙豐最新認為，倘若上述數據有落差，將驅使沽空者更大膽做淡日圓，而日本央行繼續不干預匯市，亦是資金重新建立日圓淡倉的誘因。

就在市場對日本央行是否逐步修正貨幣政策屏息以待之際，該行昨以固定利率無限量發行5至10年期的日本政府債券（JGB），冀壓制日本國債孳息率。

惟另邊廂，據日媒報道，日本一眾人壽保險公司因應央行早前允許10年期日本國債孳息率升至0.5厘以上，正部署買入更多超長年期債券。

有日本人壽保險公司投資組合經理直言，當地30年期債券孳息率接近1.5至2厘，變得更具吸引力。日本人壽保險協會數據顯示，截至今年5月底止，日本壽險公司持有的日本國債規模為164.7萬億日圓，佔其總資產比例由2022財年底的40.6%，微升至41.8%；另持有外國證券規模為95.46萬億日圓，比率由2022財年底的23.8%升至24.2%。

多數行業發獎金較去年少 至於日本央行「收水」與否，通脹乃關鍵指標。日本經濟團體連合會日前公布了今年日本企業的夏季獎金調查，顯示今年日本企業發放獎金平均逾90萬日圓（約4.85萬港元），但大多數行業的獎金較去年少。

按行業劃分，今年只有9個行業發放獎金較去年增加，其餘10個行業均低於去年。其中，獎金加幅最多是民營鐵路，增幅為20.47%，獎金最多是食品行業，有109萬日圓（約5.87萬港元）。至於獎金減得最勁是電力公司，幅度達11.75%，折合平均獎金67萬日圓（約3.62萬港元），是一眾行業中最低。

每百日圓兌港元走勢