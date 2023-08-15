美國通脹未明 道指早段反覆

美國經濟前景充滿未知數，市場仍在觀望接下來物價及經濟增長的表現。道指周一早段升38點，報35,319點；標指升19點，報4,483點；以科技股為主的納指升104點，報13,749點。

Northern Trust財富管理投資總監Katie Nixon指出，近期大宗商品價格上漲，以及預期接下來房地產市場反彈，都可能會導致通脹表現反覆，物價回復平穩的道路也不會像預期般順利。迄今為止，大部分通脹回落的進展都發生在供應方面，幾乎沒有看到需求大幅下降的證據。

即使她同意經濟衰退是可以避免，但認為通脹將變得更具黏性，並導致利率長期高企。在經濟能夠「軟着陸」、通脹為頑固持續的假設下，風險資產的上升空間有限。因為「市場很容易失望」，尤其是在2024年盈利前景變得更加清晰的情況下，更高的投入成本、將價格上漲轉嫁給最終消費者的能力減弱，這些因素都會影響到企業盈利，甚至可能導致經營槓桿收縮。

小牛電動轉虧 股價曾挫 企業消息方面，在美股上市的小牛電動公布截至6月30日止季度業績，收入按年升0.14%至8.28億元人民幣，淨虧損190.5萬元人民幣，按年由盈轉虧。該公司股價早段挫6.81%。

美國鋼材公司Cleveland-Cliffs宣布，其對美國鋼鐵公司（United States Steel Corp.）提出的72.5億美元收購要約遭到拒絕，該方案的出價相當於每股32.53美元，較上周五收市溢價約43%。Cleveland-Cliffs股價早段曾升5.34%，美國鋼鐵股價則曾升27.53%。

軟銀擬回購願景Arm持股 另外，外媒引述消息指，軟銀正與旗下的願景基金1號進行商談，試圖從該基金手中收購晶片設計專利公司Arm最後的25%股權。假如成事，Arm的全數股權將會回到軟銀集團手上，此舉料為Arm在美國上市前股權架構重組的一部分。