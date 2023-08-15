產經

恒指曾冧逾500 金融股重傷

港股昨跟隨內地股市跌勢回順，最終收復部分失地。（中新社圖片） 港股昨跟隨內地股市跌勢回順，最終收復部分失地。（中新社圖片）
港股昨跟隨內地股市跌勢回順，最終收復部分失地。（中新社圖片）
碧桂園(02007)債務恐慌未平又殺來中植系，港股周一難有運行，即使「北水」繼續大舉南下，也未能夠完全扳回劣勢，恒生指數曾經下瀉逾500點，於今年低位附近徘徊。
恒指甫開市即再跌377點，跌幅早段曾擴至520點，低見18,554點，其後隨內地股市跌勢回順收復部分失地，收市跌301點或1.58%，報18,773點。國企指數跌116點或1.78%，收報6,423點；科技指數跌64點或1.51%。
內房出事且經濟疲弱令金融股受壓，招商銀行(03968)及工商銀行(01398)分別跌2.92%及1.96%，中國平安(02318)和中國人壽(02628)分別挫3.11%及2.84%。另外，友邦保險(01299)曾瀉3.77%，觸及70.15元的8個半月新低；遭行政總裁王國龍減持的領展(00823)再瀉3.4%，收報38.35元，為2014年5月初之後新低。
成交千億 北水掃貨
港股總成交額約1,042億元，港股通再錄淨買入93.4億元，其中21.78億元流入3大交易所買賣基金（ETF）盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)和南方恒生科技(03033)，比之前分散。
不過，中資股今年表現令市場一地眼鏡碎，金融統計公司Preqin指出，今年截至6月底，18隻專注中國市場的主動型對沖基金倒閉，同期僅得5隻登場，至少是2012年以來首見倒閉多過開業，就算是科技和教育行業監管風雨交加的2021年，亞洲幾乎一半新開的對沖基金以中國資產為主題，可見資金離棄中國的情緒更甚於當年。
大摩促減持中資股
曾於月初調低中資股評級的投行摩根士丹利又「踩多腳」，呼籲進一步減少中資股的持倉，指降級後不斷有負面消息，包括碧桂園危機升溫，上月新增人民幣貸款和狹義貨幣（M1）增速差過預期。上周三為止一周，中國股市是錄得最多資金流入的股市之一，但主力是內地的資金，歐美減倉的勢頭不改。
另邊廂，市傳香港金融管理局已開始籌備發行第二批零售綠色債券，或最快本月尾、下月初便公布發售詳情。
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