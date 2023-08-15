恒指曾冧逾500 金融股重傷

恒指甫開市即再跌377點，跌幅早段曾擴至520點，低見18,554點，其後隨內地股市跌勢回順收復部分失地，收市跌301點或1.58%，報18,773點。國企指數跌116點或1.78%，收報6,423點；科技指數跌64點或1.51%。

不過，中資股今年表現令市場一地眼鏡碎，金融統計公司Preqin指出，今年截至6月底，18隻專注中國市場的主動型對沖基金倒閉，同期僅得5隻登場，至少是2012年以來首見倒閉多過開業，就算是科技和教育行業監管風雨交加的2021年，亞洲幾乎一半新開的對沖基金以中國資產為主題，可見資金離棄中國的情緒更甚於當年。

大摩促減持中資股 曾於月初調低中資股評級的投行摩根士丹利又「踩多腳」，呼籲進一步減少中資股的持倉，指降級後不斷有負面消息，包括碧桂園危機升溫，上月新增人民幣貸款和狹義貨幣（M1）增速差過預期。上周三為止一周，中國股市是錄得最多資金流入的股市之一，但主力是內地的資金，歐美減倉的勢頭不改。

另邊廂，市傳香港金融管理局已開始籌備發行第二批零售綠色債券，或最快本月尾、下月初便公布發售詳情。