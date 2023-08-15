東莞失世界工廠招牌

曾擁有「世界工廠」美譽的廣東省東莞市，製造業冠絕全球。然而，受累產業鏈外移、手機產量萎縮及外貿減少，今年上半年本地生產總值（GDP）增長只有1.5%，淪為全省經濟最差的城市，也是全國倒數第二名，「世界工廠」招牌已被打破。

經濟增1.5% 全國尾二 根據東莞市統計局數據，今年上半年GDP為5,262.1億元（人民幣‧下同），按年微升1.5%，遠低於廣東省期內5%的增長率。若與全國城市比較，東莞上半年僅僅好過廈門排尾二，而中國城市上半年GDP平均增長5.5%。

據內媒報道，從東莞統計局公布的數據來看，近幾年東莞的主要產業下降趨勢非常明顯。以手機為例，東莞2019年的產量達到4.06億部，去年已下滑至只有1.97億部。在外貿出口部分，今年上半年東莞市外貿進出口金額為6,186億元，按年減少11.3%，當中電腦、通訊和其他電子設備等下降4.9%。東莞的沉淪令人驚訝，2021年的GDP才超越萬億元大關，但在去年增長開始放緩，去年全年GDP為1.1萬億元，按年僅增長0.6%。

受內地經濟疲弱影響，人民幣匯價持續走弱。國家外匯交易中心昨公布，人民幣兌每美元中間價報7.1686元，較上一日下調99點子，創7月12日以來最低。

人幣離岸價9個月最弱 在岸人民幣（CNY）昨日官方收報7.2537元，較上一日下跌197點子，創一個半月以來的收市新低。至於離岸人民幣（CNH）昨一度跌近300點子，報7.2867元，創去年11月以來新低；每百港元則曾兌92.87元人民幣。