中植系恐變雷曼 管理萬億資產

中植系是指內地大型綜合企業中植集團旗下多家從事金融行業的公司，據報管理超過一萬億元（人民幣‧下同）的資產。網上流傳中植上周向投資者稱，畢馬威會計事務所完成審計後會得出產品的兌付率，預計不用一年時間，問題是中植應收貸款達800億至1,300億元，「不保證一定能收回來」，其餘包括給地產商的股權和債權融資，以及一些土地和三、四線城市的地產，不排除估值被打折。

就投資產品底層資產有問題這個角度，中植跟2007年發酵的「次按危機」有點雷同，但動軏用「雷曼」，就要看金融機構有否和怎樣被牽連，以及短期資金鏈會否因為市場恐慌而突然斷裂。

80%城投平台或無法還本 摩根大通估計，考慮到內地信託在內房和地方債的投資，以及最多八成地方政府融資平台（LGFV，又稱城投平台）恐無法還本，總值約2.8萬億元（或全國約13%）信託資產違約風險上升，其違約會令民營內房債務雪上加霜，原因包括擔心他們不願或無法為內房的投資續期。對內銀來說，風險在於一旦信託「落雨收遮」，內銀收到「國家任務」拯救內房項目，儘管這種機會暫時仍低。