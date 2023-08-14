宏觀剖析：印度股市看俏 趁早尋寶

內地經濟重啟後的復甦步伐較預期慢，相反其他亞洲國家的經濟復甦動力較內地為佳，其中，印度與印尼等表現都不錯。雖然亞洲出口正處於觸底過程，預期後續將有反彈機會，隨着美國聯儲局的緊縮政策即將結束，亞洲市場的投資價值會再看高一線。

全球新興市場出口隨着科技產品庫存調整有望結束，故需求復甦可以預期，而新興亞洲市場將很大機會成為主要推動復甦的動力。今年以來，外資較以往多買入印度股市達151.5億美元，印尼股市則為15.6億美元。

雖然內地民眾生活及經濟好像已恢復正常，但事實上仍面臨需求不足，甚至部分企業經營仍處於困難的境況，目前內地政府承諾穩就業、促進投資、調整房地產市場政策，以及調低存款準備金等，目標是要釋出較市場預期更為寬鬆的政策方向，並於未來幾個月快速推動及落實振興經濟的措施，預料以經濟復甦關鍵的房地產市場將成為刺激措施的關注焦點。

通脹溫和 易推寬鬆幣策 內地經濟復甦表現未如預期，「雙印」在亞洲多國復甦的步伐卻起了支撐動力，當地的經濟韌性自然成為市場亮點。印度6月整體通脹為4.81%，相對溫和，這有利印度央行未來推出的寬鬆貨幣政策。目前全球多個經濟體已面臨增長下行的風險，尤其是成熟國家可能出現的經濟衰退風險更是不容忽視。

與其他成熟市場比較，印度受全球需求放緩的負面影響相對較小，因為出口佔其國內生產總值比例不足四分之一。印度淨出口延續強勢，貿易逆差亦收窄，基本面的吸引力也在提升，有利支撐印度盧比後續表現。

印度擁有人口結構優勢，已追過中國成為全球人口最多的國家。過往幾年，印度政府推動統一商品及服務稅（GST）的消費稅、調低企業稅，以及整頓銀行業等結構性改革，對推動經濟復甦都有正面作用。隨着當地可再生能源發展，外資增加當地投資強化製造業，以及農村地區更廣泛採用科技的推動等，可望印度增長動能可以持續。投資者可着眼於印度總體經濟及企業盈利前景較強勁的中長期成長企業，及印度股市的長期具韌性的表現。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊