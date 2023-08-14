股市估市：港股今年低位恐未出現

港股走勢有轉弱迹象，上周五跟隨內地股市下跌，儘管恒生指數險守19,000點關，但仍收於近3星期低位，全星期錄得464點的跌幅。技術上，恒指上方19,500點及下方18,800點為指數短期波幅區，如果短期在上述水平出現突破，對後市或是方向性的啟示。

內地出現數據上之通縮，環顧全球，原材料價格似乎有築底之勢，當中油價早已啟動升勢。物價需時傳導，內地糧倉東北地區出現水災，未來或影響收成，上述因素可能會令市場憂慮內地將面對經濟欠動力，同時物價向上的情況，此因素或會反映在股市之上，因此現時仍傾向相信今年大市低位尚未出現。

前稱核心商業的淘天集團（淘寶、天貓）季度收入，按年增長12%至1,149.5億元，續貢獻集團主要收入，其淘寶應用程式App日均活躍用戶按年增長6.5%，管理層指，數據在7月份的增長仍有7%，反映其平台在市道欠佳下仍具增長動力。與此同時，日均付費廣告商戶的數目有20%的增長，而管理層指，在「618」促銷活動中，淘寶及天貓吸引不少三、四線城市的年輕買家，令阿里未來收入增長可望保持動力。

走勢上，阿里輾轉升至近100港元的水平，然而100港元除了為齊頭關口外，亦屬前高位阻力水平，短時間內未必太易升穿。有意吸納者宜分注而行，候機在95港元水平收集，突破100港元才再加注，屆時可以今年高位118.5港元為目標，穿保力加通道底，即88.7港元止蝕。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）