商品分析：供應緊張加劇 油價勢再漲

上周歐洲天然氣上漲了20%，尤其在上周三，歐洲天然氣價格一天之內飆升了40%。這次急劇的價格上漲是由於澳洲3家主要液化天然氣出口設施可能發生罷工，影響全球10%的液化天然氣運輸量，而歐洲在俄羅斯供應大幅下降後變得更加依賴液化天然氣進口。而美國的炎熱天氣提高了冷氣能源需求，降低了天然氣冬季儲備速度，導致紐約商品交易所天然氣期貨價格升8%。

憂續高溫損農作物產量 過去一周，紐約原油期貨僅僅成功繼續其連續7周的上漲，以每桶83.04美元收盤，輕微低於83.35美元的關鍵阻力位。正如過去兩周所提到，除了對原油市場保持謹慎看漲的態度外，亦將紐油短期目標瞄準在每桶87.25美元。

沙特阿拉伯積極實施的自願減產措施在很大程度上推動了減產，並已被延長至9月。這次減產導致該國的生產降至兩年低位，比去年9月的產量下降約兩百萬桶。隨着沙特與石油輸出國組織及盟國（OPEC+）繼續保持供應收緊，市場供應緊張的趨勢將進一步加劇，使得下半年將出現每日180萬桶的供應缺口。

在過去的一周中，芝加哥小麥期貨下跌了1%，玉米期貨下跌了2%，大豆期貨下跌了2%。與此相反，作為亞洲基準價格的泰國白米激增至每噸648美元，按年增長48%，達到2008年以來的最高水平。厄爾尼諾現象及去年南太平洋地區的巨大水下地震，將大量水蒸氣噴入地球的平流層，都正在令全球持續高溫，繼續給糖、稻米、橙和可可等農作物的產量帶來挑戰。泰國作為全球第二大大米出口國，其產量減少，以及在全球大米貿易中佔40%的印度最近實施的出口限制措施，支撐了大米價格。

金銅偏軟 睇淡短期需求 紐約期銅上周下跌了3.8%，主要是由於中國此前的一系列疲弱經濟數據，以及房地產行業的惡化，凸顯了這個全球最大金屬消費國所面臨的挑戰。與此同時，黃金受到不斷上升的債券收益率和美元趨強壓制，現貨價下跌了1.5%，至每安士1,914美元。儘管對黃金持續看漲的觀點不變，但在利率達到頂峰並開始下降之前，恐難以吸引投資者的需求。目前交易商主要關注黃金是否能夠維持在1,900美元左右的支撐位，即200日移動平均線附近，一旦跌穿，支持位在1,865美元。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝（上述僅為市場資訊提供，並不構成投資建議）