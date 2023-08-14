二手重創：天宇海移民盤3年貶16%
新盤平賣挾息魔夾擊，移民盤業主最快「投降」。馬鞍山天宇海套三房單位剛劈價至約778萬元轉售，屬同類型單位近7年新低，約3年帳面貶值約16%。
美聯陳德涪表示，上址為5B座中層B室，實用面積約689方呎，曾叫價900萬元放售，原業主移民，近月已降價至850萬元，再減72萬元沽出，呎價約11,292元。原業主於2020年4月以925萬元購入，辣招鬆綁前放售叫價較為「硬淨」，持貨逾3年帳蝕約147萬元。同類型單位對上於2016年最低曾售746萬元。
馬灣珀麗灣同類放盤呎價失守一萬元。該行凌光盛指，屋苑19座低層E室，實用面積約490方呎，原業主因移民沽貨，最新叫價498萬元，減至463萬元獲上車客購入，呎價約9,449元，屬同類型單位近年低位。
第一城三房插穿6球
藍籌盤方面，中原表示，10大屋苑過去周末錄約5宗買賣，按周多兩宗，半數項目交投捧蛋，並連續15周錄個位數成交。
兩大上車盤成交價下試低位，沙田第一城三房戶做價跌穿「6球」。美聯翁凱傑稱，屋苑29座低層B室，實用面積約451方呎，減價17萬元，售價583萬元，呎價約12,927元。
天水圍嘉湖山莊樓價險守400萬元。祥益謝利官表示，樂湖居8座中層F室兩房戶，放盤僅約一星期，劈價75萬元，以405萬元成交，呎價約9,020元。
此外，已補價自由市場居屋情況相若。世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田愉田苑B座中層5室，成交價528萬元，呎價約11,330元，約4年帳面跌價約12%。
馬鞍山錦英苑三房戶樓價進一步回落。該行莊瑞生指，該盤B座低層6室，自由市場僅售430萬元，呎價約7,762元，低市價逾10%。
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