二手重創：天宇海移民盤3年貶16%

美聯陳德涪表示，上址為5B座中層B室，實用面積約689方呎，曾叫價900萬元放售，原業主移民，近月已降價至850萬元，再減72萬元沽出，呎價約11,292元。原業主於2020年4月以925萬元購入，辣招鬆綁前放售叫價較為「硬淨」，持貨逾3年帳蝕約147萬元。同類型單位對上於2016年最低曾售746萬元。