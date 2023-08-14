銀主拍賣：大角咀住宅238萬推拍 低估價24%

二手樓市淡靜，拍賣場湧現不少「2字頭」開價的單位吸客。其中，大角咀大同新邨一個銀主盤，開拍價238萬元，低銀行估價約24.7%，呎價僅約8,264元。

環亞物業拍賣下周推拍上述屋苑大衛樓低層3室，實用面積約288方呎。單位於個別銀行網上估價約316萬元，推拍價低約78萬元。

同場拍賣的油麻地順安大廈高層B室銀主盤，屬事故同層單位，兩房間隔，實用面積約321方呎，開價288萬元，呎價約8,972元。該大廈高層同間隔單位市值約500萬元，開價低逾四成。同區中柏大廈連天台唐樓業主盤，實用面積約405方呎，開價268萬元，呎價約6,617元。

美孚呎嗌$7905 忠誠拍賣本周三推出約22項物業，包括鰂魚涌福昌樓低層19室銀主單位，減價20萬元，以210萬元翻拍，以實用面積約300方呎計，呎價只有約7,000元。

黃開基拍賣行同日推拍約19項物業，當中，大圍積健樓高層B室連租約單位，實用面積約290方呎，推拍價270萬元。

另外，同場有市區指標屋苑呎價低於8,000元推出。荔枝角美孚新邨吉利徑1號低層A室銀主盤，實用面積約630方呎，開價498萬元，呎價約7,905元。推拍價較銀行網上估價低約191萬元或約27.7%。