新盤熱銷月內754刁

長實執行董事趙國雄表示，新一期項目更貼近海，向海單位屬「親海樓王」，定價會稍為提高，有市場人士提議售價可有10%上調空間，但賺錢取之有道，「唔好賺咁盡」，相信即使呎價提升至1.6萬元仍然震撼。

GREENWICH售64戶 套3億 該集團營業部首席經理郭子威表示，早前打算留待現樓才推出I期，惟見向隅客眾多，故改變計劃。長實營業經理陳詠慈指，為滿足需求，會安排日前到場登記而未能揀樓的向隅客，優先選購即將推售的I期單位。今期提供228伙，戶型涵蓋一至三房，全數兩房及三房戶均享有海景。

該「新盤票王」於上周六開售，到場抽籤的準買家「逼爆」紅磡售樓處，人龍於商場中庭「打蛇餅」，伸延至戶外的天橋，沿天橋排至紅磡港鐵站，龍尾更一度到達半島豪庭的天橋位置，場面墟冚。該盤正式開售後，開放式及三房單位率先被搶購一空，最終在不足10小時內沽清所有可供發售單位。

據項目成交紀錄冊，已經沽出單位的成交價介乎297萬至1,212.4萬元，近九成買家採用建築期付款計劃入市，而以即供付款計劃購入單位的買家佔整體不足4%。至於發展商特別推出的首3年供息不供本，兼毋須通過壓力測試的「3房1‧2‧3換樓付款計劃」，則獲46個買家採用。

受惠於焦點新盤熱賣，剛過去的周末兩日合計錄得逾654宗一手成交，較對上一個周末的9宗大幅飆升，更屬自去年8月初至今，逾一年新盤交投量最高的周末。其中，恒地已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周六及周日連沽6伙一房單位，成交價590.82萬至641.02萬元，總成交金額逾3,661.47萬元。

BAKER CIRCLE‧GREENWICH交投量暫居本月次位。