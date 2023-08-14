買股似打牌 培養理財觀

在部分人的印象中，桌上遊戲都是與賭博有關，但拋開金錢而言，藉着遊戲可以訓練腦筋，學習到有用的理財知識，是一種很好的消閒玩意。學習玩德州撲克有助於投資，而廣東人最愛的打麻雀，也可以領悟到投資「真理」。

想在麻雀枱上大殺三方，第一步當然是要清楚遊戲規則。若然摸到一手好牌，就要考慮是否碰牌、上牌，去組合出多番數的大牌贏到盡；如勝出機會率極低，則要看看應否放棄牌局，估計對方牌路，盡量避免「出沖」，讓對手「食胡」。

衡量潛在風險回報 買股票與打麻雀的概念近似，買股票前要衡量潛在風險與回報，評估該股份是否值得投資。入市後，需要視乎市況不時評估策略，隨機應變調整。假如發現自己作出了錯誤的投資決定，就要懂得「放棄」，盡快止蝕保留實力，再尋找下一隻潛力股。

桌上遊戲並不是只有負面影響，只要不沉迷、不用作賭博，也可帶來正面效果。近年理財相關的桌上遊戲愈見多元化，部分針對幼兒而設，一邊玩可以一邊訓練到記憶力，手眼協調能力，更重要的是能讓他們盡早明白理財和金錢等抽象概念，培養良好的理財觀。