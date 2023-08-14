致富智庫：玩撲克學4招投資技能

成功的投資需要良好的配置、耐心和紀律。著名投資大師彼得林治形容：「在所有遊戲中，撲克最像股票投資」。德州撲克（Texas hold'em）遊戲和投資有着很多共通之處，與一般卡牌遊戲不同，它更需要謹守紀律，分析形勢與應用及時止蝕等技巧，在遊戲過程中玩家可以得到很好的啟發。

據說，金融圈猛人如微軟創始人蓋茨、「股神」巴菲特、美國投資機構PEAK6聯合創始人Jenny Just，都是德州撲克的忠實玩家。

排名《福布斯》美國白手起家女富豪第19位的Jenny Just，過去在芝加哥擔任期權交易員，其後在1997年與丈夫共同創立了PEAK6。

她向外媒透露，過去幾十年一直在學習戰略思維、風險管理和提升信心。數年前，她和女兒一起學習玩德州撲克時意識到，遊戲獲勝所需的技能和策略，跟她擬定交易策略時所應用的決策思維很相似，她推薦大家可以藉着這個遊戲，培養發展事業和在職場取得成功的技能，以下4種技能尤為重要。

1.配置：考量投注成本時機 根據遊戲規則，德州撲克玩家在桌面上會獲得兩張自己手持的底牌，5張放在桌面中間的公共牌；目標是要從7張牌中，組合出最好的5張牌。玩家在看每一圈到底牌前都須下注碼，可以選擇繼續或者棄牌。當中，牽涉不完整資訊博弈，每輪投注的成本和風險等也是須考量的因素。

玩家要在遊戲中取勝，不一定來自一手牌。你更須知道，在過程中如何分配資金、何時等待，以及甚麼時候放手「冒險」。Just指出，玩撲克可以幫助你更流利使用「金錢語言」，如果想在談判桌上佔有一席之地，這點就非常重要。

這個程序與投資的情況十分相似，進行資產配置時，資金應分散在哪些資產類別上？比例應為多少？該何時買入賣出？藉着撲克遊戲助你訓練判斷力。

2.戰略：訂計劃 分析勝算 遊戲中須思考的，不僅是自己手上兩隻牌與公共牌如何湊出最佳組合，還得計算自己的牌能否贏過對方。Just表示，當你習慣於閱讀對手、虛張聲勢和預測結果時，表明你已懂得3個級別的戰略制訂。

第一級戰略，大多數休閒玩家在玩德州撲克時，主要關注自己手中的牌，以及是否加注對手的賭注或棄牌。隨着經驗累積，視野擴大後，你開始會考慮對手可能持有甚麽牌，分析自己獲勝的可能性有幾大。當你開始分析牌局勝算機率，其實這就是商業談判的必要技能之一。

進入第二級，玩家可能會開始反問自己，對手可能也會思考自己有哪些牌。這一步已是職業選手和頂級談判者所涉獵的範疇，走到這裏，代表你正在練習一種複雜、不斷變化的思維過程。愈有談判力的人，愈有主導權。最好的談判者就愈擅長講故事，在撲克牌枱上愈能夠編織故事施壓、虛張聲勢，更易於得勝。

投資市場亦然，隨着市場的變動，制訂選股策略必不可少，根據股票的特性、收益、風險，疊加個人喜好去擬定買賣的計劃。跟玩撲克一樣，投資者也須分析以預測未來的定價和趨勢。

而談判是一種藝術，商業談判技巧更是職場上是必修課，每個打工仔少不免要跟人談判，特別是想有更好的「錢」途，就要學習如何為自己爭取更高薪金。

3.信心：盡早承擔更多風險 隨着撲克牌局推進，不斷地翻牌令各玩家所得資訊變得更多，獲得大量訊息的基礎後，便可做思考戰略。Just表示，下一步就是建立足夠的信心，運用這些有效的訊息去計算風險。

她認為，建立對冒險的舒適感可謂是一個過程，與其直接跳入需承擔巨大風險的地方，不如首先在較低風險的情況下，承擔較小的風險，以獲得學習經驗。

她建議撲克新玩家和職場新人，「盡早承擔更多的風險」。隨着時間推移，在經歷風險的過程中層層累積經驗教訓。因此，愈早承擔更多風險，就能更快地獲得更多的成長和更廣闊的視野。

金融市場瞬息萬變，投資者經常會出現的各種非理性行為。因此，投資者要靠行動研究和實戰累積經驗，減少犯錯機會，以達到長期且有效的理財投資計劃。

4.風險管理：改變策略避免損失 學習了冒險，就須學會管理自己所承擔的風險。如果確定贏牌的機率正在迅速下降，可能須轉變策略，決定要繼續遊戲還是棄局？而不是讓自己墮進更深的深淵之中。

Just分享自身經驗，發現在期權交易上學會的風險管理，在撲克遊戲上非常有用。不過，她承認這是一項很難掌握的技能，人們很容易受到誘惑，經常在原有的策略上加倍下注，而不是改變策略來挽回最初的損失。

股票市場上沒有保證穩賺方法，若懂得活用風險管理，讓投資組合多樣化，或者可以避開不必要的損失。

人類容易受到情緒影響，知道股票下跌時要何時止蝕，可說是必學的招式；但實際上，投資者遇到股價下跌時，絕大部分未能灑脫離場，部分人更深信長揸有機會倒賺。在學玩撲克時，不妨同步訓練自己風險管理思維，為你的投資帶來正面的成果。