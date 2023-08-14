全球高溫持續 美恐年失7800億生產力

全球多國近年都出現破紀錄高溫，極端天氣不但危害市民健康，更有研究發現將加大企業成本，同時揚言如果極端高溫天氣不加以控制，恐怕將導致美國一年損失1,000億美元（約7,800億港元）的生產力，並估計到2100年全球經濟活動將縮減逾六分之一。

內地夏季用電需求大 內地方面，今年入夏以來多個地方迎來高溫天氣，部分地區更打破歷史同期極高溫度的紀錄，用電負荷持續上升，全國的電力供需情況備受關注。中國電力企業聯合會上月底發表報告，預計今年全年內地的全社會用電量達9.15萬億千瓦時，按年增長約6%，其中，下半年社會用電量將按年增6至7%，明顯比上半年的5%有所提速。

該報告提及，今年內地經濟持續恢復，加上今年夏季大部分地區氣溫接近常年至偏高水平，預計夏季最高用電負荷會比2022年增加8,000萬至一億千瓦，在夏季用電高峰期間，華東、華中、南方地區的高峰時段電力供需形勢仍偏緊，而華北、東北、西北區域電力供需基本平衡。

事實上，極端熱浪天氣不單止會熱死人，更會加重城市供電系統負荷。國際評級機構穆迪認為，酷熱天氣會令經濟出現損失，企業運作被打亂，員工注意力難集中，衝擊勞工生產力，同時令供電設備負荷變大，電費變貴，冷氣機需求量增加，戶外工作的勞工亦因為酷熱天氣而降低生產力。

農業建築業影響嚴重 穆迪又指，酷熱天氣帶來的長期健康風險，農業、建築業等產業損失風險最大，更可能讓全球的生產總值在2100年左右減少高達17.6%，故酷熱天氣的影響無任何一個產業可以幸免。