啤酒迎旺季 朝日上調業績指引

上半年收入增5.8% 朝日集團上周新鮮出爐的業績顯示，以固定匯率計算，上半年收入按年增長5.8%至1.25萬億日圓，主要受產品高端化和價格調整推動單價上升所推動，核心經營利潤按年亦增加9%至1,029億日圓。上半年而言，旗下所有地區收入均有增長，日本地區的3.7%增幅明顯不及歐洲的9.5%、東南亞的5.4%，但日本地區以雙位數增長的核心經營利潤跑贏其他地區。

社長兼行政總裁勝木敦志指，儘管集團存在成本壓力，但增長主要是由於收入增加和成本管理加強。而日本業務方面，表現正在復甦，由於內部部署的擴張和核心品牌的增長，核心營業利潤按年大增23.7%。

新採購組織節省成本 同時，集團宣布成立一個新的全球採購組織，由新加坡子公司控股，主力增強集團全球採購計劃，目標明年1月投入營運。經過是次轉型，預期集團超過90%的第三方總支出由新的全球採購組織直接管理，更以2024年起的5年期間每年採購成本平均節省至少一億美元為目標。

對於本財年的經營預測，朝日愈趨樂觀，主要受日本酒精飲品業務表現強勁所推動，預料全年核心經營利潤高達2,540億日圓，較首財季時預測的2,450億日圓提升逾3%，按年升幅將由0.5%擴大至4.2%。