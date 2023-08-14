美國人紛外遊 酒店樂園呻苦

暑假旺季外出旅遊氣氛高漲，連鎖酒店的住宿房價本應水漲船高，但更多美國人選擇以歐洲等國家作為旅遊目的地，而不再局限於國內遊，對專做當地生意的主題樂園及酒店，更帶來明顯挑戰。

萬豪國際酒店財務總監Kathleen Oberg不諱言，這趨勢在一年多前便已經出現，現在對客戶來說，則有更多旅遊目的地選擇，並觀察到大量美國人流向歐洲和世界其他地方。萬豪第二季美國和加拿大的每間可用客房收入按年增長6%，增速遠低於國際市場的39.1%。

酒店行業分析公司STR母公司CoStar數據顯示，今年上半年歐洲酒店的平均房價按年飆近14%至148.88美元，美國酒店的房價卻僅升6%至154.45美元，可見美國當地旅遊需求增長跑輸其他地區。STR財務績效總監Raquel Ortiz近日提到，勞動力成本持續上漲，加上其他費用的較高增長，導致美國酒店於6月的每間可用客房經營利潤受壓。

入境客較疫前少27% 世邦魏理仕的報告亦指，美國酒店6月工資增速雖放緩至5.2%，但仍高於整體平均水平，酒店業工資增速於短期內將繼續存在。與此同時，入境旅遊情況低迷，第二季在美國入境的外國遊客數量比2019年減少27%，惟前往歐洲的美國人數卻已升5%。外國觀光人潮正轉向瑞士，當地統計局數據顯示，外國遊客在瑞士酒店的預訂天數按年增長33%，而來自美國的佔比最大，按年激增53%。

在佛羅里達州奧蘭多經營環球主題樂園的美國有線電視公司Comcast，旗下有關主題公園上季收入按年增22.45%，至22.09億美元，經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）更漲逾三成，主要受惠中國北京及日本環球影城等貢獻，抵銷了奧蘭多的樂園表現。美國上市的華特迪士尼同樣面臨人潮降溫危機，瑞銀上月分析指出美國樂園客流量大幅放緩，據報7月初當地小長假期間，美國樂園內各設施出現的人龍已大減，多少也反映當地旅遊生意難做。